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"Укрзализныця" обещает подумать об увеличении вагонов в некоторых электричках

Среда, 12 апреля 2017, 11:38

В "Укрзализныце" заявляют, что блокирование железнодорожных путей на станции Барышевка произошло из-за "недоразумения" между Киевской обладминистрацией и маршрутчиками.

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци.

"По информации регионального филиала "Юго-Западная железная дорога ", причиной для незаконного препятствования движения стало недоразумение между Киевской обладминистрацией и местным автоперевозчиком по повышению тарифов на автоперевозки", - говорится в сообщении.

"Сегодня водители маршрутных такси частично не вышли в рейсы. Все пассажиры маршрутных такси перешли на железнодорожную станцию, пытаясь выехать в час пик на пригородном электропоезде Яготин - Киев. Однако, из-за чрезмерного количества желающих сесть в поезд он не смог всех вместить. Поэтому возмущенные люди окружили поезд, вышли на пути, тем самым заблокировали его движение", - говорится в сообщении.

Укрзализныця отмечает, что из-за этого выбились из графика 7 поездов:
Интерсити + № 712 Киев - Константиновка 2 ч. 02 мин., Интерсити + № 722 Харьков - Киев +1 час. 40 мин., № 125 Константиновка - Киев +1 час. 15 мин., И 4 пригородных электропоездов: № 6802 Киев - Гребенка + 2ч. 54 мин., № 6805 Гребенка - Дарница 2 ч. 32 мин., № 6807 Гребенка - Киев-Волынский 1 ч. 40 мин., № 6880 Караваевы Дачи - Яготин 2 ч. 23 мин.

Кроме того, филиал "Юго-Западная железная дорога" обещает в ближайшее время рассмотреть возможность увеличения количества вагонов в некоторых электропоездах.

По информации пассажиров, количество вагонов в пригородных электричках за последние несколько лет значительно уменьшилось. Стандартный размер поезда составляет 10 вагонов, и об этом среди прочего свидетельствует длина перронов, которая соответствует именно такой длине.

Однако еще несколько лет назад "Укрзализныця" начала запускать на маршруты электрички в составе восьми вагонов, а в последнее время их количество сократилось даже до шести вагонов. Из-за этого в часы пик пассажиры не всегда могут влезть в вагон.

Движение поездов на станции Барышевка Киевской было заблокировано с 6 до 8:45.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Укрзализныця
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