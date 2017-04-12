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Кількість жертв теракту в Пітері зросла до 15

Середа, 12 квітня 2017, 12:35

Один з постраждалих від вибуху в метро Санкт-Петербурга помер в лікарні в ніч на середу.

Про це повідомила в Twitter віце-губернатор міста Ганна Митянина.

"Сьогодні в 0:35 у Військово-медичній академії помер один з важкої групи постраждалих", — написала вона.

Тепер загальна кількість загиблих від терористичного акту становить 15 осіб, включаючи самого смертника.

Як повідомлялося, вибух у вагоні петербурзького метро стався 3 квітня вдень. Раніше загиблими вважалися 14 чоловік, 49 - потерпілими.

За даними слідчих, вибуховий пристрій активував 22-річний громадянин Росії, що народився у Киргизстані, Акбарджон Джалілов.

Українська правда

Теми: Росіянадзвичайна подіятеракт
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