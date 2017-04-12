Число жертв теракта в Питере выросло до 15
Среда, 12 апреля 2017, 12:35
Один из пострадавших от взрыва в метро Санкт-Петербурга скончался в больнице в ночь на среду.
Об этом сообщила в Twitter вице-губернатор города Анна Митянина.
"Сегодня в 0:35 в Военно-медицинской академии скончался один из тяжелой группы пострадавших", — написала она.
Теперь общее количество погибших от террористического акта составляет 15 человек, включая самого смертника.
Как сообщалось, взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля днем. Ранее погибшими считались 14 человек, 49 - пострадавшими.
По данным следователей, взрывное устройство активировал 22-летний гражданин России, родившийся в Кыргызстане, Акбарджон Джалилов.
Украинская правда