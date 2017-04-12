Зубко назвав причини аварії на "Степовій", де загинули 8 шахтарів

Порушення в роботі систем провітрювання, безпеки і порушення в питаннях охорони праці стали ключовими причинами аварії на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля" 2 березня і загибель 8 осіб.

Про це повідомив віце-прем'єр Геннадій Зубко, передає Інтерфакс-Україна.

"Недостатнє провітрювання в три рази менше норми стало передумовою вибуху. Кабельна продукція не відповідає вимогам. Не спрацювали система УТАС і УГК ((уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами), які давали збої понад двадцять разів з 20 лютого по 2 березня. Питання охорони праці було порушено", – перерахував віце-прем'єр основні порушення, звітуючи про підсумки розслідування на засіданні уряду в середу.

Зубко зазначив, що щоб уникнути повторення подібних аварій необхідно також вирішити питання блокування рахунків шахт, через що охорона праці недостатньо фінансується і не виплачується зарплата, можливо, шляхом запровадження спецрахунків.

Віце-прем'єр додав, що необхідно також ліквідувати дефіцит спецлабораторій для контролю за безпекою шахт, який виник у зв'язку з втратою їх в зоні АТО.

Кабмін затвердив звіт комісії та доручив передати його правоохоронним органам, а також врахувати висновки та пропозиції при підготовці програми розвитку вугільного сектору.

Зокрема, прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення передбачити 200 млн грн на засоби особистого захисту шахтарів.

Як відомо, 2 березня на шахті "Степова" стався вибух з подальшим обваленням породи. Внаслідок вибуху загинули 8 гірників, понад 20 зазнали травм. За попередніми даними, причиною вибуху став спалах повітряно-метанової суміші. За фактом відкрито кримінальне провадження.