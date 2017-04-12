Зубко назвал причины аварии на "Степовой", где погибли 8 шахтеров

Нарушения в работе систем проветривания, безопасности и нарушения в вопросах охраны труда стали ключевыми причинами аварии на шахте "Степовая" ГП "Львовуголь" 2 марта и гибели 8 человек.

Об этом сообщил вице-премьер Геннадий Зубко, передает Интерфакс-Украина.

"Недостаточное проветривание в три раза меньше нормы стало предусловием взрыва. Кабельная продукция не отвечает требованием. Не сработали система УТАС и УГК (унифицированной телекоммуникационной системы диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами), которые давали сбои свыше двадцати раз с 20 февраля по 2 марта. Вопрос охраны труда был нарушен", – перечислил вице-премьер основные нарушения, отчитываясь об итогах расследования на заседании правительства в среду.

Зубко отметил, что во избежание повторения подобных аварий необходимо также решить вопрос блокирования счетов шахт, из-за которого охрана труда недостаточно финансируется и не выплачивается зарплата, возможно, путем введения спецсчетов.

Вице-премьер добавил, что необходимо также ликвидировать дефицит спецлабораторий для контроля за безопасностью шахт, который возник в связи с потерей их в зоне АТО.

Кабмин утвердил отчет комиссии и поручил передать его правоохранительным органом, а также учесть выводы и предложения при подготовке программы развития угольного сектора.

В частности, премьер-министр Владимир Гройсман дал задание предусмотреть 200 млн грн на средства личной защиты шахтеров.

Как известно, 2 марта на шахте "Степная" произошел взрыв с последующим обрушением породы. В результате взрыва погибли 8 горняков, более 20 получили травмы. По предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание воздушно-метановой смеси. По факту возбуждено уголовное производство.



Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что семьям 8 погибших горняков на шахте "Степная" выплатят помощь около 600-700 тысяч гривен.