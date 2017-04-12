У МЗС допускають зустріч Порошенка з Трампом найближчим часом

Перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко допускає зустріч президента Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українським новинам".

"Не будемо розкривати всі наші плани, але я не здивуюся, якщо глава держави здійснить візит, під час якого відбудуться такі зустрічі. Ми над цим працюємо", – сказав Пристайко.

На його думку, не варто акцентувати увагу, відбудеться зустріч Порошенка з Трампом до чи після зустрічі президента США з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Здається, що це питання хвилює багатьох людей. Як на мене, це досить спрощений підхід", – підкреслив він.

Пристайко додав, що Україні були важливі зустрічі з державним секретарем Рексом Тіллерсоном і з радником президента США з національної безпеки Гербертом Макмастер, які вже відбулися.

"Ми зацікавлені у зустрічі з міністром оборони, вона також запланована. Ну і в результаті з президентом (США), безумовно, теж", – підсумував він.

Як відомо, 12 квітня держсекретар США здійснює візит до Москви, де намагається переконати Росію переглянути політику підтримки уряду президента Сирії Башара Асада.

Напередодні американо-російських переговорів у Москві Тіллерсон поговорив по телефону з президентом України Петром Порошенком.