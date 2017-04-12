На Ялтинському форумі чекають більше 50 італійців – росЗМІ

На економічному форумі в окупованій Ялті (Крим) чекають учасників з Італії - групу політиків від партій "Вперед, Італія" одіозного Сильвіо Берлусконі та "Ліга Півночі".

Про це пише "РИА Новости".

Повідомляється, що окрім італійських політиків, на форум приїдуть великі італійські промисловці і підприємці.

Організатори заходу стверджують, що італійська делегація отримає статус особливих гостей форуму, оскільки буде найчисленнішою. Відзначається, що намір приїхати в Крим висловили більше 50 італійців.

У повідомленні говориться, що учасники італійської делегації на форумі в Ялті обговорють великі інвестпроекти в Криму і навіть підпишуть кілька угод про зміцнення культурних зв'язків.

Голова правління фонду "Ялтинського міжнародного економічного форуму" Андрій Назаров стверджує, що представники мерій відомих з історичної точки зору міст Італії планують укласти угоди про побратимство з містами Криму.

За інформацією видання, форум буде проходити провести з 20 по 22 квітня.

Як повідомлялося, прокуратура Криму звернулася до МЗС України з проханням запобігти відвідуванню іноземцями економічного форуму в Ялті, зокрема, попередити представництва іноземних країн про протизаконність порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, а також про юридичну відповідальність за це.