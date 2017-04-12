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На Ялтинском форуме ждут более 50 итальянцев – росСМИ

Среда, 12 апреля 2017, 15:52

На экономическом форуме в оккупированной Ялте (Крым) ждут участников из Италии - группу политиков от партий "Вперед, Италия" одиозного Сильвио Берлускони и "Лига Севера".

Об этом пишет "РИА Новости".

Сообщается, что кроме итальянских политиков, на форум приедут крупные итальянские промышленники и предприниматели.

Организаторы мероприятия утверждают, что итальянская делегация получит статус особых гостей форума, поскольку будет самой многочисленной. Отмечается, что намерение приехать в Крым высказали более 50 итальянцев.

В сообщении говорится, что участники итальянской делегации на форуме в Ялте обсудят крупные инвестпроекты в Крыму и даже подпишут несколько соглашений об укреплении культурных связей.

Председатель правления фонда "Ялтинского международного экономического форума" Андрей Назаров утверждает, что представители мэрий известных с исторической точки зрения городов Италии планируют заключить соглашения о побратимстве с городами Крыма.

По информации издания, форум будет проходить с 20 по 22 апреля.

Как сообщалось, прокуратура Крыма обратилась к МИД Украины с просьбой предотвратить посещение иностранцами экономического форума в Ялте, в частности, предупредить представительства иностранных стран о противозаконности нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма, а также о юридической ответственности за это.

Темы: КрымИталия
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