День в АТО: 24 обстріли, двоє поранених

Проросійські бойовики у середу 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. Внаслідок цього двоє українських захисників отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"На Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог накривав захисників населеного пункту Гнутове. По морських піхотинцях поблизу Водяного противник гатив з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, з озброєння БМП та гранатометів, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.

Окрім того, міномети калібру 82-мм, гранатомети та кулемети великого калібру незаконні збройні формування застосовували по позиціях поруч Мар’їнки.

"По опорних пунктах у районі Широкиного противник вів вогонь з озброєння БМП та стрілецької зброї. З кулеметів великого калібру обстрілював позиції поблизу Талаківки. Ворожі снайпери активно діяли поблизу Водяного", - повідомили у прес-центрі.

Водночас на Донецькому напрямку з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів НЗФ обстрілювали позиції поруч Авдіївки.

"З гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї ворог вів вогонь по захисниках Кам’янки, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів – по оборонцях Зайцевого. По позиціях у районі населеного пункту Піски противник застосовував кулемети великого калібру", - зазначили у штабі АТО.

На Луганському напрямку з озброєння БМП підрозділи проросійських військ вели вогонь по захисниках Кримського. Позиції у районі Новоолександрівки бойовии обстріляли з гранатометів, а поруч Новозванівки – з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Українська правда