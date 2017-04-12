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День в АТО: 24 обстрела, двое раненых

Среда, 12 апреля 2017, 18:37

Пророссийские боевики в среду 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. В результате двое украинских защитников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"На Приморском направлении огнем минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал защитников населенного пункта Гнутово. По морским пехотинцам вблизи Водяного противник бил из минометов калибра 120-мм и 82-мм, из вооружения БМП и гранатометов, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Кроме того, минометы калибра 82-мм, гранатометы и пулеметы крупного калибра незаконные вооруженные формирования применяли по позициям неподалеку Марьинки.

"По опорным пунктам в районе Широкино противник вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия. Из пулеметов крупного калибра обстреливал позиции вблизи Талаковки. Вражеские снайперы активно действовали вблизи Водяного", - сообщили в пресс-центре.

В то же время на Донецком направлении с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов НЗФ обстреливали позиции рядом с Авдеевкой.

"Из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам Каменки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Зайцево. По позициям в районе населенного пункта Пески противник применял пулеметы крупного калибра", - отметили в штабе АТО.

На Луганском направлении из вооружения БМП подразделения пророссийских войск вели огонь по защитникам Крымского. Позиции в районе Новоалександровки боевики обстреляли из гранатометов, а рядом с Новозвановкой - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинская правда

Темы: АТО
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