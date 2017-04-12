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РФ на заседании Совбеза ООН: Что ты глаза отводишь?

Среда, 12 апреля 2017, 22:50

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков грубо ответил на обвинения в поддержке президента Сирии Башара Асада.

В своем заявлении Сафронков обратился к представителю Великобритании в ООН Мэттью Райкрофту, называя его на "ты".

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?"— сказал Сафронков Райкрофту.

"Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства… Не смей оскорблять Россию больше", - добавил он.

Украинская правда

Темы: РосcияВеликобритания
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