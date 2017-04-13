Трамп: Я думаю, Китай хоче допомогти нам із Північною Кореєю

Президент США вважає, що Китай погодиться використати свій вплив на Північну Корею, щоб приборкати її ядерну програму.

Про це він заявив на прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Bloomberg.

"Президент Сі хоче вчинити правильно, - сказав Трамп, - Я думаю він хоче допомогти нам із Північною Кореєю".

Трамп сподівається, що тиск на Китай підштовхне його використати свої економічні зв’язки, щоб змусити лідера Північної Кореї Кім Чен Ина закрити ядерну програму.

Китай є найважливішим торговим партнером Північної Кореї, що надає йому важелі впливу на ізольованого сусіда. Раніше в інтерв’ю Wall Street Journal Трамп повідомив, що запропонував президенту Китаю Сі Цзіньпіну поступки у торгівельній угоді між США і Китаєм в обмін на допомогу у вирішенні питання Північної Кореї. За словами Трампа, США стурбовані дефіцитом торгового балансу з Китаєм, але готові змиритися з цим, якщо проблема буде вирішена.

Раніше Трамп заявив, що США готові самостійно боротися з ядерною загрозою Північної Кореї.

Як повідомлялося, до Корейського півострова прямує ударна група військово-морського флоту США Карл Вінсон, до якої входить авіаносець та інші військові кораблі.

У відповідь на наближення ударної групи ВМС США Північна Корея заявила, що застосує проти неї зброю.