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Трамп: Я думаю, Китай хочет помочь нам с Северной Кореей

Четверг, 13 апреля 2017, 02:59

Президент США считает, что Китай согласится использовать свое влияние на Северную Корею, чтобы обуздать ее ядерную программу.

Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Bloomberg.

"Президент Си хочет поступить правильно, - сказал Трамп - Я думаю он хочет помочь нам с Северной Кореей".

Трамп надеется, что давление на Китай подтолкнет его использовать свои экономические связи, чтобы заставить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына закрыть ядерную программу.

Китай является важнейшим торговым партнером Северной Кореи, что предоставляет ему рычаги влияния на изолированного соседа. Ранее в интервью Wall Street Journal Трамп сообщил, что предложил президенту Китая Си Цзиньпину уступки в торговой сделке между США и Китаем в обмен на помощь в решении вопроса Северной Кореи. По словам Трампа, США обеспокоены дефицитом торгового балланса с Китаем, но готовы смириться с этим, если проблема будет решена.

Ранее Трамп заявил, что США готовы самостоятельно бороться с ядерной угрозой Северной Кореи.

Как сообщалось, к Корейскому полуострову направляется ударная группа военно-морского флота США Карл Винсон, в которую входит авианосец и другие военные корабли.

В ответ на приближение ударной группы ВМС США Северная Корея заявила, что применит против нее оружие.

Темы: ядерное оружиеСеверная КореяКитайСША
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