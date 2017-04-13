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Пашинський: у Балаклії Україна втратила боєприпасів на $1 млрд

Четвер, 13 квітня 2017, 07:18
Пашинський: у Балаклії Україна втратила боєприпасів на $1 млрд

Унаслідок пожежі на арсеналі в Балаклії Україна втратила боєприпасів на мільярд доларів.

Про це в ефірі "5-го каналу" розповів голова комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський, передає Укрінформ.

"У чому трагедія Балаклії? Лежали десятки тисяч боєприпасів боєздатних і десятки тисяч боєприпасів небоєздатних. Коли пішла ця ланцюгова реакція, ми втратили на 1 мільярд доларів боєприпасів. Це недопустимо, бо ми не така багата країна, яка може це собі допустити", – заявив він.

За словами Пашинського, зі всього статку з Радянського Союзу Україна отримала мільйони тонн боєприпасів.

"У цих боєприпасах є ті, які вже не придатні, і ті, які нам дуже потрібні. Треба чітко виділити, оті, що нам потрібні, та зберігати їх у спеціальних бетонних сховищах із системами пожежегасіння. А для тих, що не потрібні – має бути спеціальна програма для їх подальшого знищення", - наголосив голова комітету ВР з нацбезпеки.

Як відомо, 23 березня близько 3:00 на складах ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії сталася пожежа, в результаті якої здетонували боєприпаси; остаточно пожежу загасили вранці 26 березня.

За словами міністра оборони Степана Полторака, пожежа в Балаклії знищила 70% боєприпасів.

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що вибухи на військових складах в Балаклії Харківської області – це терористичний акт, спланований Росією.

Суд заарештував сервер і відеореєстратор з чергової служби в/ч А1352. За даними слідства, диверсію на арсеналі у Балаклії могли здійснити цивільні особи за допомогою безпілотного літального апарата.

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяХарківська областьнадзвичайна подіяПашинський
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