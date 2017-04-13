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Бойовики обстріляли КП "Мар’їнка"

Четвер, 13 квітня 2017, 09:16

Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар’їнка" ввечері у середу.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Незаконні збройні формування знову здійснили обстріл дорожнього коридору "Донецьк-Курахове", що на лінії розмежування в районі проведення АТО", - сказано в повідомленні.

"Вогонь російські найманці відкрили о 21.25 із гранатомету та міномету в напрямку контрольного посту "Мар’їнка", - зазначила в ДПС.

Обстріл вівся з боку тимчасово непідконтрольного населеного пункту Олександрівка.

Постраждалих серед цивільних громадян та персоналу Держприкордонслужби немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

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