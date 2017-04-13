Бойовики обстріляли КП "Мар’їнка"
Четвер, 13 квітня 2017, 09:16
Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар’їнка" ввечері у середу.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
"Незаконні збройні формування знову здійснили обстріл дорожнього коридору "Донецьк-Курахове", що на лінії розмежування в районі проведення АТО", - сказано в повідомленні.
"Вогонь російські найманці відкрили о 21.25 із гранатомету та міномету в напрямку контрольного посту "Мар’їнка", - зазначила в ДПС.
Обстріл вівся з боку тимчасово непідконтрольного населеного пункту Олександрівка.
Постраждалих серед цивільних громадян та персоналу Держприкордонслужби немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.