Боевики обстреляли КП "Марьинка"
Четверг, 13 апреля 2017, 09:16
Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка" вечером в среду.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
"Незаконные вооруженные формирования вновь совершили обстрел дорожного коридора "Донецк-Курахово" на линии разграничения в районе проведения АТО", - говорится в сообщении.
"Огонь российские наемники открыли в 21:25 из гранатомета и миномета в направлении контрольного поста "Марьинка", - отметила в ГПС.
Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного населенного пункта Александровка.
Пострадавших среди гражданского населения и персонала Госпогранслужбы нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.