Від Ради вимагають терміново розглянути питання імпічменту президенту

Фракції "Самопоміч", "Батьківщина" і група "Свобода" звернулись до Верховної Ради з вимогою терміново поставити на голосування законопроект 2278 щодо імпічменту президенту.

З такою заявою від групи депутатів в четвер з трибуни Ради виступив позафракційний нардеп Віктор Чумак.

За його словами, партії, коли йшли на вибори до Ради, дали низку обіцянок щодо політичної реформи в країні, але вже довгий час їх не виконують.

У зв'язку з цим група депутатів, до яких приєднались також представники партій "Демократичний альянс", "Народний контроль" і "Воля", закликала парламент і президента посприяти тому, щоб уже в травні були поставлені на голосування такі законопроекти:

- №2278 про тимчасову слідчу комісію для усунення президента с поста в порядку імпічменту;

- №1068-1 і 1068-2 про вибори народних депутатів за пропорційною системою з відкритими списками;

- №1776 про внесення змін до Конституції в частині скасування недоторканості депутатів і суддів;

- №5487 про внесення змін до деяких законів щодо недоторканості депутата.

Також депутати вимагають розглянути в Раді внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання корупції і конфлікту інтересів у діяльності осіб, що займають публічні й політичні посади, та новий законопроект про референдум.

"В іншому випадку (якщо вищезазначені вимоги не будуть виконані – ред.) ми всі зберігаємо за собою право на акції прямої дії", - пригрозив Чумак.

Зокрема, проект закону №2278 має законодавчо врегулювати правовий статус, повноваження та організаційні основи діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування під час процедури усунення президента з поста в порядку імпічменту.

Євген Кізілов, УП