Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Від Ради вимагають терміново розглянути питання імпічменту президенту

Четвер, 13 квітня 2017, 11:04

Фракції "Самопоміч", "Батьківщина" і група "Свобода" звернулись до Верховної Ради з вимогою терміново поставити на голосування законопроект 2278 щодо імпічменту президенту.

З такою заявою від групи депутатів в четвер з трибуни Ради виступив позафракційний нардеп Віктор Чумак.

За його словами, партії, коли йшли на вибори до Ради, дали низку обіцянок щодо політичної реформи в країні, але вже довгий час їх не виконують.

У зв'язку з цим група депутатів, до яких приєднались також представники партій "Демократичний альянс", "Народний контроль" і "Воля", закликала парламент і президента посприяти тому, щоб уже в травні були поставлені на голосування такі законопроекти:

- №2278 про тимчасову слідчу комісію для усунення президента с поста в порядку імпічменту;

- №1068-1 і 1068-2 про вибори народних депутатів за пропорційною системою з відкритими списками;

- №1776 про внесення змін до Конституції в частині скасування недоторканості депутатів і суддів;

- №5487 про внесення змін до деяких законів щодо недоторканості депутата.

Також депутати вимагають розглянути в Раді внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання корупції і конфлікту інтересів у діяльності осіб, що займають публічні й політичні посади, та новий законопроект про референдум.

"В іншому випадку (якщо вищезазначені вимоги не будуть виконані – ред.) ми всі зберігаємо за собою право на акції прямої дії", - пригрозив Чумак.

Зокрема, проект закону №2278 має законодавчо врегулювати правовий статус, повноваження та організаційні основи діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування під час процедури усунення президента з поста в порядку імпічменту.

Євген Кізілов, УП

Теми: Верховна РадазаконодавствовибориСамопомічБатьківщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Верховна Рада
Рада покращила закон про інвестнянь: бізнесу зі значними інвестиціями обіцяють особливі умови
Хабар нардепу Гуньку за державні землі: НАБУ оприлюднило записи перемовин 
Рада посилила роль АМКУ: ухвалено перший етап антимонопольної реформи
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
Усі новини...
Реклама: