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От Рады требуют срочно рассмотреть вопрос импичмента президенту

Четверг, 13 апреля 2017, 11:04

Фракции "Самопомич", "Батькивщина" и группа "Свобода" обратились к Верховной Раде с требованием срочно поставить на голосование законопроект 2278 относительно импичмента президенту.

С таким заявлением от группы депутатов в четверг с трибуны Рады выступил внефракционный нардеп Виктор Чумак.

По его словам, партии, когда шли на выборы в Раду, дали ряд обещаний относительно политической реформы в Украины, но уже долгое время их не выполняют.

В связи с этим группа депутатов, к которым присоединились также представители партий "Демократический альянс", "Народный контроль" и "Воля", призвала парламент и президента посодействовать тому, чтобы уже в мае были поставлены на голосование следующие законопроекты:

- №2278 о временной следственной комиссии для устранения президента с поста в порядке импичмента;

- №1068-1 и 1068-2 о выборах народных депутатов по пропорциональной системе с открытыми списками;

- №1776 о внесении изменений в Конституцию в части отмены неприкосновенности депутатов и судей;

- №5487 о внесении изменений в некоторые законы относительно неприкосновенности депутата.

Также депутаты требуют рассмотреть в Раде внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно предотвращения коррупции и конфликта интересов в деятельности лиц, занимающих публичные и политические должности, и новый законопроект о референдуме.

"В противном случае (если вышеуказанные требования не будут выполнены – ред.) мы все сохраняем за собой право на акции прямого действия", - пригрозил Чумак.

В частности, проект закона №2278 должен законодательно урегулировать правовой статус, полномочия и организационные основы деятельности специальной временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования во время процедуры устранения президента с поста в порядке импичмента.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная РадазаконодательствовиборыСамопомичБатькивщина
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