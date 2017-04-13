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Віра Савченко зачепила машиною жінку

Четвер, 13 квітня 2017, 11:14

Віра Савченко вранці 13 квітня зачепила автомобілем літню жінку на Троєщині у Києві, народний депутат Надія Савченко надала постраждалій допомогу.

Про це заявила сестра парламентарки, коментуючи "Українській правді" інцидент.   

Спершу у групі "Троєщина" у "Вконтакте" написали, що близько 9:00 у четвер водій Надії Савченко "збив" бабусю на Драйзера, 4.

 

"Невеличке ДПТ – це я (вчинила – ред.), не нардеп Надія Савченко… Я випарковувалася з парковочного місця задом, дивилася на машину, яка теж випарковується, у ліве дзеркало. Між мною і цією машиною в цей час літня жінка переходила дорогу, йшла за пенсією – я її штовхнула, вона впала", – пояснила Віра Савченко.

 

"Нардеп Надія Савченко підбігла, оглянула її ногу, наклала еластичну пов’язку, викликали "швидку" – доправили жінку до лікарні. Я зараз поїду до жінки в лікарню. Надія Савченко поїхала працювати на роботу" – сказала вона.

 

"Це не ДТП, це моя провина", – наголосила Віра Савченко.

За її словами, Надія Савченко не була з нею в машині.

 

Віра Вікторівна пояснила, що парковка на Драйзера, біля "Сільпо", розташована поруч із дорогою. Вона дивилася у ліве дзеркало на машину, яка виїжджала "носом", і не помітила жінку років 70-ти чи більше.

 

"Ми їй надали допомогу, я на місці розбираюся, Надія Савченко тут ні до чого. Вона надала жінці допомогу, оглянула її, бо має дуже добру медичну підготовку як військовий. Жінка скаржилася, що забила ногу – "швидка" забрала, я з лікарнями на зв’язку", – сказала сестра народного депутата.

 

У грудні 2016 року в Одеській області автомобіль, у якому перебувала Надія Савченко з друзями, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду через "нечищені і дуже слизькі дороги".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко НадіяКиївДТП
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