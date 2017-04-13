Вера Савченко зацепила машиной женщину

Вера Савченко утром 13 апреля зацепила автомобилем пожилую женщину на Троещине в Киеве, народный депутат Надежда Савченко предоставила пострадавшей помощь.

Об этом заявила сестра парламентария, комментируя "Украинской правде" инцидент.

Сперва в группе "Троещина" во "Вконтакте" написали, что около 9:00 в четверг водитель Надежды Савченко "сбил" бабушку на Драйзера, 4.

"Небольшое ДПТ – это я (совершила – ред.), не нардеп Надежда Савченко… Я выезжала с парковочного места задом, смотрела на машину, которая тоже выпарковывается, в левое зеркало. Между мной и этой машиной в тот момент пожилая женщина переходила дорогу, шла за пенсией – я ее толкнула, она упала", – объяснила Вера Савченко.

"Нардеп Надежда Савченко подбежала, осмотрела ее ногу, наложила эластичную повязку, вызвали "скорую" – доставили женщину в больницу. Я сейчас поеду к женщине в больницу. Надежда Савченко поехала на работу", – сказала она.

"Это не ДТП, это моя вина", – подчеркнула Вера Савченко.

По ее словам, Надежды Савченко не было с ней в машине.

Вера Викторовна объяснила, что парковка на Драйзера, возле "Сельпо", расположена рядом с дорогой. Она смотрела в левое зеркало на машину, которая выезжала "носом", и не заметила женщину лет 70-ти или больше.

"Мы ей предоставили помощь, я на месте разбираюсь, Надежда Савченко здесь ни при чем. Она предоставила женщине помощь, осмотрела ее, потому что имеет очень хорошую медицинскую подготовку как военный. Женщина жаловалась, что ушибла ногу – "скорая" забрала, я с врачами на связи", – сказала сестра народного депутата.

В декабре 2016 года в Одесской области автомобиль, в котором находилась Надежда Савченко с друзьями, попал в дорожно-транспортное происшествие из-за "нечищенных и очень скользких дорог".

Алена Рощенко, УП