Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вера Савченко зацепила машиной женщину

Четверг, 13 апреля 2017, 11:14

Вера Савченко утром 13 апреля зацепила автомобилем пожилую женщину на Троещине в Киеве, народный депутат Надежда Савченко предоставила пострадавшей помощь.

Об этом заявила сестра парламентария, комментируя "Украинской правде" инцидент.

Сперва в группе "Троещина" во "Вконтакте" написали, что около 9:00 в четверг водитель Надежды Савченко "сбил" бабушку на Драйзера, 4.

 

"Небольшое ДПТ – это я (совершила – ред.), не нардеп Надежда Савченко… Я выезжала с парковочного места задом, смотрела на машину, которая тоже выпарковывается, в левое зеркало. Между мной и этой машиной в тот момент пожилая женщина переходила дорогу, шла за пенсией – я ее толкнула, она упала", – объяснила Вера Савченко.

 

"Нардеп Надежда Савченко подбежала, осмотрела ее ногу, наложила эластичную повязку, вызвали "скорую" – доставили женщину в больницу. Я сейчас поеду к женщине в больницу. Надежда Савченко поехала на работу", – сказала она.

 

"Это не ДТП, это моя вина", – подчеркнула Вера Савченко.

По ее словам, Надежды Савченко не было с ней в машине.

 

Вера Викторовна объяснила, что парковка на Драйзера, возле "Сельпо", расположена рядом с дорогой. Она смотрела в левое зеркало на машину, которая выезжала "носом", и не заметила женщину лет 70-ти или больше.

 

"Мы ей предоставили помощь, я на месте разбираюсь, Надежда Савченко здесь ни при чем. Она предоставила женщине помощь, осмотрела ее, потому что имеет очень хорошую медицинскую подготовку как военный. Женщина жаловалась, что ушибла ногу – "скорая" забрала, я с врачами на связи", – сказала сестра народного депутата.

 

В декабре 2016 года в Одесской области автомобиль, в котором находилась Надежда Савченко с друзьями, попал в дорожно-транспортное происшествие из-за "нечищенных и очень скользких дорог".

Алена Рощенко, УП

Темы: Савченко НадеждаКиевДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Все новости...
Савченко Надежда
Суд вернул дело против Савченко и Рубана
Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата
Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: