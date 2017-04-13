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Відстороненого суддю Ємельянова вирішили повернути на посаду

Четвер, 13 квітня 2017, 16:49

Вища рада правосуддя відхилила клопотання ГПУ про продовження строку відсторонення від посади судді Вищого госпсуду Артура Ємельянова.

Про це повідомив голова ВРП Ігор Бенедисюк на засіданні органу в четвер, передають "Українські новини".

"ВРП вирішила повернути Генпрокуратурі дане клопотання без розгляду", - сказав він.

За словами Бенедисюка, рішення прийнято з урахуванням декількох окремих думок членів ради.

Нагадаємо, що строк відсторонення від посади Ємельянова, підозрюваного в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ, закінчується 17 квітня.

Раніше Генеральна прокуратура просила ВРП продовжити цей термін до 17 червня. При цьому представник ГПУ пояснив, що повернення Ємельянова в крісло судді може спричинити вчинення нових кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 29 липня.

Як повідомлялося, 12 січня Вища рада правосуддя відсторонила суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова від виконання обов'язків на 2 місяці – до 12 березня, проте потім продовжила цей термін до 17 квітня.

Раніше ГПУ повідомила Ємельянову про підозру у незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

27 жовтня 2016 року суд обрав судді запобіжний захід у вигляді застави на суму 1,5 млн гривень і зобов'язав здати закордонний паспорт.

Теми: судкримінал
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