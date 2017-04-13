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Отстраненного судью Емельянова решили вернуть на должность

Четверг, 13 апреля 2017, 16:49

Высший совет правосудия отклонил ходатайство ГПУ о продлении срока отстранения от должности судьи Высшего хозсуда Артура Емельянова.

Об этом сообщил председатель ВСП Игорь Бенедисюк на заседании органа в четверг, передают "Українські новини".

"ВСП решил вернуть Генпрокуратуре данное ходатайство без рассмотрения", - сказал он.

По словам Бенедисюка, решение принято с учетом нескольких отельных мнений членов совета.

Напомним, что срок отстранения от должности Емельянова, подозреваемого в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел, истекает 17 апреля.

Ранее Генеральная прокуратура просила ВСП продлить этот срок до 17 июня. При этом представитель ГПУ пояснил, что возвращение Емельянова в кресло судьи может повлечь совершение новых уголовных правонарушений.

Досудебное расследование в данном уголовном производстве продлено до 29 июля.

Как сообщалось, 12 января Высший совет правосудия отстранил судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова от исполнения обязанностей на 2 месяца – до 12 марта, однако потом продлил этот срок до 17 апреля.

Ранее ГПУ сообщила Емельянову о подозрении в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

27 октября 2016 года суд избрал судье меру пресечения в виде залога на сумму 1,5 млн гривен и обязал сдать загранпаспорт.

Темы: судкриминал
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