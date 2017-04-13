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В Україні заборонили купувати авіаквитки без паспорта – ЗМІ

Четвер, 13 квітня 2017, 16:49

Авіапасажири в Україні тепер не можуть купувати авіаквиток, не надавши свої паспортні дані.

Про це повідомляє 13 квітня avianews.com.

Відзначається, що це пов'язано з набуттям чинності закону України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації".

Пункт 58 цього закону вказує, що оформлення авіаквитків здійснюється виключно після внесення в систему бронювання прізвища, імені пасажира, його статі, громадянства, дати народження, серії та номера документа, що посвідчує особу.

Ще до вступу в силу нового закону деякі сайти з продажу авіаквитків, включаючи сайти авіакомпаній, не дозволяли зробити бронювання без надання паспортних даних мандрівника.

Оформити перевезення, вказавши тільки ім'я і прізвище, раніше можна було в касах або агентствах з продажу перевезень, повідомили виданню в прес-службі МАУ.

Однак надавати паспортні дані пасажирам все одно доводилося під час проходження онлайн-реєстрації, тому що в іншому випадку система не дозволяла випустити посадковий талон.

Відзначається, що європейські авіакомпанії на даний момент дозволяють купувати авіаквитки на своїх сайтах, вказуючи тільки ім'я і прізвище, без введення паспортних даних, проте детальна інформація про пасажира запитується ними на етапі реєстрації на рейс.

Ця інформація в рамках системи APIS (Система попередньою інформацією про пасажира) передається владі країни, в яку прямує літак.

Теми: авіа
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