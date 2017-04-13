В Украине запретили покупать авиабилеты без паспорта – СМИ

Авиапассажиры в Украине теперь не могут покупать авиабилет, не предоставив свои паспортные данные.

Об этом сообщает 13 апреля avianews.com.

Отмечается, что это связано с вступлением в силу закона Украины "О Государственной программе авиационной безопасности гражданской авиации".

Пункт 58 данного закона указывает, что оформление авиабилетов осуществляется исключительно после внесения в систему бронирования фамилии, имени пассажира, его пола, гражданства, даты рождения, серии и номера документа, удостоверяющего личность.

Еще до вступления в силу нового закона некоторые сайты по продаже авиабилетов, включая сайты авиакомпаний, не позволяли сделать бронирование, не предоставив паспортные данные путешественника.

Оформить перевозку, указав только имя и фамилию, ранее можно было в кассах или агентствах по продаже перевозок, сообщили изданию в пресс-службе МАУ.

Однако предоставлять паспортные данные пассажирам все равно приходилось во время прохождения онлайн-регистрации, т.к. в противном случае система не позволяла выпустить посадочный талон.

Отмечается, что европейские авиакомпании на данный момент позволяют покупать авиабилеты на своих сайтах, указывая только имя и фамилию, без ввода паспортных данных, однако детальная информация о пассажире запрашивается ими на этапе регистрации на рейс.

Эта информация в рамках системы APIS (Система предварительной информации о пассажире) передается властям страны, в которую следует самолет.