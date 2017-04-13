У справі Чийгоза допитують заступника голови Меджлісу Умерова

Підконтрольний Кремлю "Верховний суд Криму" в рамках кримінальної справи щодо Ахтема Чийгоза на засіданні у четвер допитав заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"Як випливає зі свідчень Умерова, напередодні сесії 26 лютого 2014 року в кримському уряді намагалися запобігти її проведенню. За даними Умерова, 25 лютого у нього відбулася зустріч з Ольгою Удовіною, яка тоді займала посаду керуючої справами Ради міністрів АРК", - пише видання.

"Вона попросила Умерова від імені на той момент голови ради Міністрів АРК Анатолія Могильова обдзвонити депутатів кримського парламенту, на яких той мав вплив, і попросити їх не приходити на сесію. Своє прохання вона аргументувала тим, що на засіданні розглядатиметься питання про вихід Криму зі складу України. Про те, що до порядку денного включено питання про відставку Могильова, Удовіна Умерову не повідомила. За його словами, він виконав прохання і обдзвонив 10-12 депутатів, які на наступний день до парламенту не прийшли", - сказано у повідомленні.

Як відомо, раніше "Верховний суд Криму" продовжив арешт Ахтему Чийгозу на три місяці, до 8 липня.

Його затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії "Русское единство".

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо – щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.