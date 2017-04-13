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В деле Чийгоза допрашивают заместителя председателя Меджлиса Умерова

Четверг, 13 апреля 2017, 17:23

Подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" в рамках уголовного дела в отношении Ахтема Чийгоза на заседании в четверг допросил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Об этом сообщает Крим.Реалии.

"Как следует из показаний Умерова, накануне сессии 26 февраля 2014 года в крымском правительстве пытались предотвратить ее проведение. По данным Умерова, 25 февраля у него состоялась встреча с Ольгой Удовиной, тогда занимавшей должность управделами Совета министров АРК", - пишет издание.

"Она попросила Умерова от имени на тот момент председателя Совмина АРК Анатолия Могилева обзвонить депутатов крымского парламента, на которых тот имел влияние, и попросить их не приходить на сессию. Свою просьбу она аргументировала тем, что на заседании будет рассматриваться вопрос о выходе Крыма из состава Украины. О том, что в повестку дня включён вопрос об отставке Могилёва, Удовина Умерову не сообщила. По его словам, он выполнил просьбу и обзвонил 10-12 депутатов, которые на следующий день в парламент не пришли", - говорится в сообщении.

Как известно, ранее "Верховный суд Крыма" продлил арест Ахтему Чийгоз на три месяца, до 8 июля.

Его задержали в января 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в частности, партии "Русское единство".

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на две: отдельно - в отношении заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, и отдельно - по другим фигурантам процесса - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крыманнексия
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