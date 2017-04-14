ЗМІ: Європейські спецслужби перехопили повідомлення команди Трампа з РФ

Британські та інші європейські спецслужби перехопили повідомлення між членами команди Дональда Трампа і російськими офіційними особами під час передвиборної кампанії в 2016 році.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в американській і європейській розвідці.

Ці дані європейські спецслужби надали своїм американським колегам.

Повідомлення були перехоплені під час рутинного нагляду за російськими чиновниками і іншими росіянами, які відомі західній розвідці.

Відзначається, що європейські та британські спецслужби, в тому числі Центр урядового зв'язку (GCHQ), спеціально не стежили за членами команди Трампа, а просто перехопили ці повідомлення під час так званого "випадкового збору" даних.

Як повідомляє CNN, спецслужби фіксували повідомлення протягом декількох місяців. Повідомлення, швидше за все, будуть ретельно вивчені в рамках розслідування справи про втручання Росії в хід президентських виборів в США в 2016 році, яке веде комітет з розвідки Сенату.