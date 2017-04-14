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СМИ: Европейские спецслужбы перехватили сообщения команды Трампа с РФ

Пятница, 14 апреля 2017, 02:08

Британские и другие европейские спецслужбы перехватили сообщения между членами команды Дональда Трампа и российскими официальными лицами во время предвыборной кампании в 2016 году.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской и европейской разведке.

Эти данные европейские спецслужбы предоставили своим американским коллегам.

Сообщения были перехвачены во время рутинного надзора за российскими чиновниками и другими россиянами, которые известны западной разведке.

Отмечается, что европейские и британские спецслужбы, в том числе Центр правительственной связи (GCHQ), специально не следили за членами команды Трампа, а просто перехватили эти сообщения во время так называемого "случайного сбора" данных.

Как сообщает CNN, спецслужбы фиксировали сообщения в течение нескольких месяцев. Сообщения, скорее всего, будут тщательно изучены в рамках расследования дела о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году, которое ведет комитет по разведке Сената.

Темы: РосcияСША
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