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Поліція затримала громадянина РФ зі зброєю і вибухівкою

П'ятниця, 14 квітня 2017, 03:38

У Київській області поліція затримала громадянина Росії зі зброєю і вибухівкою.

Про це 13 квітня повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, передає прес-служба поліції.

"Під час відпрацювання території Києва та області правоохоронці затримали 33-річного росіянина. За місцем мешкання підозрюваного правоохоронці вилучили зброю, тротилову шашку нашпиговану гвинтами, відмички та наркотики", - йдеться в повідомленні.

В даний час поліція перевіряє спосіб і законність перетину кордону затриманим, мету приїзду в Україну.

Крім того, перевіряється версія про участь затриманого в підготовці терористичних актів або диверсій, а також наявність поплічників і замовників.

Теми: поліціяРосія
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