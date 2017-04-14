Поліція затримала громадянина РФ зі зброєю і вибухівкою

У Київській області поліція затримала громадянина Росії зі зброєю і вибухівкою.

Про це 13 квітня повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, передає прес-служба поліції.

"Під час відпрацювання території Києва та області правоохоронці затримали 33-річного росіянина. За місцем мешкання підозрюваного правоохоронці вилучили зброю, тротилову шашку нашпиговану гвинтами, відмички та наркотики", - йдеться в повідомленні.

В даний час поліція перевіряє спосіб і законність перетину кордону затриманим, мету приїзду в Україну.

Крім того, перевіряється версія про участь затриманого в підготовці терористичних актів або диверсій, а також наявність поплічників і замовників.