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Полиция задержала гражданина РФ с оружием и взрывчаткой

Пятница, 14 апреля 2017, 03:38

В Киевской области полиция задержала гражданина России с оружием и взрывчаткой.

Об этом 13 апреля сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает пресс-служба полиции.

"Во время отработки территории Киева и области правоохранители задержали 33-летнего гражданина Российской Федерации. По месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли оружие, тротиловую шашку, начиненную металлическими болтами, отмычки и наркотики", - говорится в сообщении.

В настоящее время полиция проверяет способ и законность пересечения границы задержанным, цели приезда в Украину.

Кроме того, проверяется версия об участии задержанного в подготовке террористических актов или диверсий, а также наличие сообщников и заказчиков.

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Темы: полицияРосcия
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