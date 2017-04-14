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США готові завдати превентивного удару по КНДР

П'ятниця, 14 квітня 2017, 05:32
США готові завдати превентивного удару по КНДР

США готові завдати превентивного удару по Північній Кореї, якщо будуть впевнені, що вона збирається провести випробування ядерної зброї.

Про це повідомили високопоставлені представники розвідки США каналу NBC News.

Раніше Північна Корея попередила, що "велика подія" близько, і на думку посадових осіб США, ознаки вказують на ядерне випробування, яке може відбутися вже в ці вихідні.

Джерела повідомили, що США розмістили два есмінці, оснащених крилатими ракетами "Томагавк" всього в 300 милях від північнокорейського ядерного полігону.

Американські важкі бомбардувальники також розташовані на базі на тихоокеанському острові Гуам, щоб атакувати Північну Корею в разі потреби. Також на початку цього тижня Пентагон оголосив, що ударна група авіаносця США Карл Вінсон була направлена в цей район.

Експерти вважають, що небезпека такої атаки з боку США полягає в тому, що це може спровокувати "нестійкий і непередбачуваний північнокорейський режим для початку власної розлюченої атаки" на Південну Корею.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північна КореяСША
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