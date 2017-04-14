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США готовы нанести превентивный удар по КНДР

Пятница, 14 апреля 2017, 05:32
США готовы нанести превентивный удар по КНДР

США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, если будут уверены, что она собирается провести испытание ядерного оружия.

Об этом сообщили высокопоставленные представители разведки США каналу NBC News.

Ранее Северная Корея предупредила, что "большое событие" близко, и по мнению должностных лиц США, признаки указывают на ядерное испытание, которое может состояться уже в эти выходные.

Источники сообщили, что США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк" всего в 300 милях от северокорейского ядерного полигона.

Американские тяжелые бомбардировщики также расположены на базе на тихоокеанском острове Гуам, чтобы атаковать Северную Корею в случае необходимости. Также в начале этой недели Пентагон объявил, что ударная группа авианосца США Карл Винсон была направлена в этот район.

Эксперты считают, что опасность такой атаки со стороны США заключается в том, что это может спровоцировать "неустойчивый и непредсказуемый северокорейский режим для начала собственной разъяренной атаки" на Южную Корею.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северная КореяСША
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