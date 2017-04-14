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У ЦРУ назвали Wikileaks ворожою для США організацією

П'ятниця, 14 квітня 2017, 07:38

Сайт Wikileaks - це ворожа США структура, яка має зв'язки з такими країнами, як Росія.

Про це заявив у четвер директор ЦРУ Майк Помпео.

"Настав час назвати Wikileaks тим, чим вона є: недержавною ворожою розвідувальною службою, яку часто підтримують такі державні гравці як Росія", - зазначив він.

Помпео також додав, що такі люди, як засновник Wikileaks Джуліан Ассандж і інформатор цього сайту Едвард Сноуден, "завдали великої шкоди нашій національній безпеці. І вони продовжують робити це в довгостроковій перспективі".

Інтерфакс-Україна

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Теми: США
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