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В ЦРУ назвали Wikileaks враждебной для США организацией

Пятница, 14 апреля 2017, 07:38

Сайт Wikileaks - это враждебная США структура, которая имеет связи с такими странами, как Россия.

Об этом заявил в четверг директор ЦРУ Майк Помпео.

"Настало время назвать Wikileaks тем, чем она является: негосударственной враждебной разведывательной службой, которую часто поддерживают такие государственные игроки как Россия", - отметил он.

Помпео также добавил, что такие люди, как основатель Wikileaks Джулиан Ассандж и информатор этого сайта Эдвард Сноуден, "нанесли большой урон нашей национальной безопасности. И они продолжает делать это в долгосрочной перспективе".

Интерфакс-Украина

Темы: США
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