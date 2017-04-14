В ЦРУ назвали Wikileaks враждебной для США организацией

Сайт Wikileaks - это враждебная США структура, которая имеет связи с такими странами, как Россия.

Об этом заявил в четверг директор ЦРУ Майк Помпео.

"Настало время назвать Wikileaks тем, чем она является: негосударственной враждебной разведывательной службой, которую часто поддерживают такие государственные игроки как Россия", - отметил он.

Помпео также добавил, что такие люди, как основатель Wikileaks Джулиан Ассандж и информатор этого сайта Эдвард Сноуден, "нанесли большой урон нашей национальной безопасности. И они продолжает делать это в долгосрочной перспективе".

Интерфакс-Украина