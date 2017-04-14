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Насіров був у Луценка за день до затримання

П'ятниця, 14 квітня 2017, 10:00
Насіров був у Луценка за день до затримання

За день до свого затримання голова ДФС Роман Насіров був у Генеральній прокуратурі і зустрічався з Юрієм Луценком.

Про це йдеться у сюжеті програми Схеми.

"2 березня 2017 року поки НАБУ і САП проводять обшуки у Державній фіскальній службі, її очільник Роман Насіров опиняється у відомчій лікарні "Феофанія". За день до його затримання знімальна група програми зафіксувала "Лексус", яким користується голова ДФС, коли той виїжджав із території Генеральної прокуратури", - повідомляють журналісти.

Генпрокурор Юрій Луценко визнав, що Насіров в той день був у ГПУ.

"Стосовно того приїзду Насірова. Ми обговорювали робочі проблеми по ПДВ, ми ведемо справу по ймовірному незаконному відшкодуванню ПДВ", - пояснив він.

"В кінці розмови я чітко пам'ятаю, біля дверей Насіров сказав, що ймовірно в нього великі проблеми з НАБУ і він буде затриманий. Я спитав, що він планує, він сказав, що планує залишатись в Україні. Я йому сказав, що це єдиний правильний вихід", - розповів Луценко.

Теми: НасіровЛуценко
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