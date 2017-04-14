Насиров был у Луценко за день до задержания

За день до своего задержания глава ГФС Роман Насиров был в Генеральной прокуратуре и встречался с Юрием Луценко.

Об этом говорится в сюжете программы Схемы.

"2 марта 2017 пока НАБУ и САП проводят обыски в Государственной фискальной службе, ее глава Роман Насиров оказывается в ведомственной больнице "Феофания". За день до его задержания съемочная группа программы зафиксировала "Лексус", которым пользуется глава ДФС, когда тот выезжал с территории Генеральной прокуратуры ", - сообщают журналисты.

Генпрокурор Юрий Луценко признал, что Насиров в тот день был в ГПУ.

"Относительно того приезда Насирова. Мы обсуждали рабочие проблемы по НДС, мы ведем дело по предполагаемому незаконному возмещению НДС", - пояснил он.

"В конце разговора я четко помню, у дверей Насиров сказал, что, вероятно, у него большие проблемы с НАБУ, и он будет задержан. Я спросил, что он планирует, он сказал, что планирует оставаться в Украине. Я ему сказал, что это единственный правильный выход ", - рассказал Луценко.