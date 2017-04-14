Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ хочуть увічнити дату "прийняття" Криму до складу Російської імперії

П'ятниця, 14 квітня 2017, 11:28

До Держдуми внесли законопроект про встановлення пам'ятною датою 19 квітня, коли, як вважають росіяни, Крим прийняли до складу Російської імперії.

Про це повідомляється на сайті Ради Федерації Федеральних зборів Росії.

З цією ініціативою виступила група сенаторів і депутатів на чолі зі спікером Ради Федерації Валентиною Матвієнко.

"Члени Ради Федерації внесли в Державну Думу законопроект про внесення змін у федеральний закон "Про дні військової слави і пам'ятні дати Росії". Проектом закону встановлюється нова пам'ятна дата Росії - День прийняття Криму, Тамані та Кубані до складу Російської імперії (19 квітня 1783 року)", - йдеться в повідомленні.

За словами одного з авторів законопроекту, представника в РадФеді від Криму Сергія Цекова, 19 квітня 1783 року Катерина II підписала маніфест про прийняття Кримського півострова під захист Російської імперії, що стало "легітимною формою входження Криму до складу Росії".

У той же час Цеков зазначив, що в маніфесті немає термінів "приєднання" чи "включення".

Українська правда

Теми: КримРосіясвяткування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
23:29
На Київщині ППО працює по "Шахедах"
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
Усі новини...
Реклама: