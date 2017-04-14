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В РФ хотят увековечить дату "принятия" Крыма в состав Российской империи

Пятница, 14 апреля 2017, 11:28

В Госдуму внесли законопроект об установлении памятной датой 19 апреля, когда, как считают россияне, Крым приняли в состав Российской империи.

Об этом сообщается на сайте Cовета Федерации Федерального собрания России.

С данной инициативой выступила группа сенаторов и депутатов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Члены Совета Федерации внесли в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Проектом закона устанавливается новая памятная дата России - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (19 апреля 1783 года)", - говорится в сообщении.

По словам одного из авторов законопроекта, представителя в СФ от Крыма Сергея Цекова, 19 апреля 1783 года Екатерина II подписала манифест о принятии Крымского полуострова под защиту Российской империи, что стало "легитимной формой вхождения Крыма в состав России".

В то же время Цеков отметил, что в манифесте нет терминов "присоединение" или "включение".

Украинская правда

Темы: КрымРосcияпразднования
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