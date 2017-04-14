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Антикорупційна прокуратура виграла апеляцію в Мартиненка

П'ятниця, 14 квітня 2017, 11:50

Апеляційний суд Києва скасував рішення суду першої інстанції про зобов'язання НАБУ закрити кримінальне провадження щодо екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Цю інформацію у п'ятницю "Українській правді" підтвердив керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

На запитання, що означає ця апеляція, та які подальші дії у справі Мартиненка Холодницький відповів: "Усе буде добре".

Як відомо, в березні директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв, що слідство у справі Мартиненка знаходиться на завершальній стадії.

Національне антикорупційне бюро веде розслідування за фактом отримання хабарів на суму 30 мільйонів франків при закупівлі НАЕК "Енергоатом" обладнання у чеського акціонерного товариства "Skoda JS".

Друга справа стосується фактів системних порушень під час закупівлі уранового концентрата для потреб ядерної галузі.

Детально про справу Мартиненка читайте тут.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МартиненкоНАБУАнтикорупційна прокуратура
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