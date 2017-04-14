Антикорупційна прокуратура виграла апеляцію в Мартиненка

Апеляційний суд Києва скасував рішення суду першої інстанції про зобов'язання НАБУ закрити кримінальне провадження щодо екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Цю інформацію у п'ятницю "Українській правді" підтвердив керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

На запитання, що означає ця апеляція, та які подальші дії у справі Мартиненка Холодницький відповів: "Усе буде добре".

Як відомо, в березні директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв, що слідство у справі Мартиненка знаходиться на завершальній стадії.

Національне антикорупційне бюро веде розслідування за фактом отримання хабарів на суму 30 мільйонів франків при закупівлі НАЕК "Енергоатом" обладнання у чеського акціонерного товариства "Skoda JS".

Друга справа стосується фактів системних порушень під час закупівлі уранового концентрата для потреб ядерної галузі.



Детально про справу Мартиненка читайте тут.

Роман Кравець, УП