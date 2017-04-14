Антикоррупционная прокуратура выиграла апелляцию у Мартыненко

Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции об обязательстве НАБУ закрыть уголовное производство в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко.



Эту информацию в пятницу "Украинской правде" подтвердил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.



На вопрос, что означает эта апелляция, и относительно дальнейших действий по делу Мартыненко Холодницкий ответил: "Все будет хорошо".

Как известно, в марте директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что следствие по делу Мартыненко находится на завершающей стадии.

Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование по факту получения взяток на сумму 30 миллионов франков при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешского акционерного общества "Skoda JS".

Второе дело касается фактов системных нарушений при закупке уранового концентрата для нужд ядерной отрасли.

Подробно о деле Мартыненко читайте здесь.

Роман Кравец, УП