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Кремль: організатори "Євробачення" не виконали свої правила

П'ятниця, 14 квітня 2017, 13:16

Росія шкодує, що організатори "Євробачення" не можуть змусити Київ впустити до України російську учасницю на цей пісенний конкурс.

ТАСС цитує прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова з приводу заборони влади України на перетин кордону російською співачкою Юлією Самойловою:

"Можна лише висловити жаль у зв'язку з тим, що організатори "Євробачення" виявилися нездатними виконати умови своїх же правил і виявилися нездатними закликати країну, яка заявила про готовність провести в себе цей конкурс, дотриматися правил приймання, які прописані у відповідних документах Європейської мовної спілки".

Раніше Росія вирішила делегувати на "Євробачення-2017", яке пройде у Києві, співачку Юлію Самойлову, яка пересувається на інвалідному візку.

Однак Служба безпеки України на 3 роки заборонила Самойловій в'їзд до України за виступи в анексованому Росією Криму.

"Перший канал" РФ заявив, що Україна політизує пісенний конкурс і вирішив відмовитися від трансляції "Євробачення-2017".

"Європейський мовний союз, як і раніше, пропонує нам варіант дистанційної участі Юлії Самойлової або її заміни на іншого учасника, але "Перший канал" вважає і той, і інший варіант неприйнятним", – заявили на головному російському каналі.

Таким чином, Росія відмовилася від компромісів і не братиме участі в "Євробаченні", фінал якого заплановано на 13 травня.

Традиційно організатори "Євробачення" виступають проти політизації цього конкурсу.

Україна тимчасово забороняє в'їзд усім іноземцям, які порушують її законодавство, зокрема, відвідують анексований Крим, тоді як там не працюють українські пункти прикордонного контролю.

Теми: ЄвробаченняРосія
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