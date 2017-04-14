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Турчинов розповів, як віддавав наказ бомбити "аеропорт Ахметова"

П'ятниця, 14 квітня 2017, 14:42

Секретар РНБО Олександр Турчинов каже, що давав команду за будь-яку ціну утримувати аеропорти на Донбасі.

Про це він розповів в інтерв'ю українській службі ВВС, оприлюдненому 14 квітня, в річницю початку антитерористичної операції.

За його словами, в квітні 2014 року постійно виникали ситуації, коли доводилося брати відповідальність на себе.

"Маючи кримський досвід, коли в першу чергу російські війська захоплювали аеродроми, я дав команду будь-якою ціною утримувати донецький,луганський та маріупольський аеродроми. Інакше у бойовиків би не тільки танки були, але й авіація з'явилася", – каже секретар РНБО, який на той момент виконував обов'язки президента.

"І от одного дня наприкінці травня мені доповідають з Генштабу: "Товаришу головнокомандуючий, якісь чеченці захопили донецький аеропорт". Я відповідаю: "Це виключено, ми його не можемо здати". Кажуть, у нас не вистачає сил і засобів", – розповідає Турчинов.

"У тій ситуації я віддаю команду завдати авіаудар по донецькому аеропорту. Мені дзвонять: "Але, Олександре Валентиновичу, річ у тому, що термінали аеропорту – це приватна власність, Ахметов нам виставить рахунки, по судах затягає", – каже він.

"Кажу: "Нехай вас це не турбує. Це моя особиста відповідальність. Ще раз підтверджую команду - хоч письмово, хоч запишіть мої слова на диктофон, – завдати удар по аеропорту!", – наголошує секретар РНБО.

За словами Турчинова, тоді українські силовики перейшли межу і почали воювати по-справжньому.

"І от коли військові літаки почали бити по аеропорту, коли спалили там тих чеченців, тоді, я вважаю, відбувся психологічний перелом, і всі зрозуміли, що назад ходу не буде. Всі зрозуміли: на війні треба воювати", – каже секретар РНБО.

Теми: АТОДонбасТуреччина
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