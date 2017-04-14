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Турчинов рассказал, как отдавал приказ бомбить "аэропорт Ахметова"

Пятница, 14 апреля 2017, 14:42

Секретарь СНБО Александр Турчинов говорит, что давал команду любой ценой удерживать аэропорты на Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью украинской службе ВВС, обнародованном 14 апреля, в годовщину начала антитеррористической операции.

По его словам, в апреле 2014 года постоянно возникали ситуации, когда приходилось брать ответственность на себя.

"Имея крымский опыт, когда в первую очередь российские войска захватывали аэродромы, я дал команду любой ценой удерживать донецкий, луганский и мариупольский аэродромы.

Иначе у боевиков бы не только танки были, но и авиация появилась", – говорит секретарь СНБО , который на тот момент исполнял обязанности президента.

"И вот однажды в конце мая мне докладывают из Генштаба: "Товарищ главнокомандующий, какие-то чеченцы захватили донецкий аэропорт". Я отвечаю: "Это исключено, мы его не можем сдать". Говорят, у нас не хватает сил и средств", – рассказывает Турчинов.

"В той ситуации я отдаю команду нанести авиаудар по донецкому аэропорту. Мне звонят: "Но, Александр Валентинович, дело в том, что терминалы аэропорта – это частная собственность, Ахметов нам выставит счета, по судам затаскает", – говорит он.

"Говорю: "Пусть вас это не беспокоит. Это моя личная ответственность. Еще раз подтверждаю команду – хоть письменно, хоть запишите мои слова на диктофон, – нанести удар по аэропорту!", – отмечает секретарь СНБО.

По словам Турчинова, тогда украинские силовики перешли границу и начали воевать по-настоящему.

"И вот когда военные самолеты начали бить по аэропорту, когда сожгли там тех чеченцев, тогда, я считаю, произошел психологический перелом, и все поняли, что назад хода не будет. Все поняли: на войне надо воевать", – говорит секретарь СНБО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОДонбассТурция
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