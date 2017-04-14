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САП нагадує, що у справі Мартиненка немає жодного підозрюваного

П'ятниця, 14 квітня 2017, 15:00

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі нагадали, що у "справі Миколи Мартиненка" нікому не складено підозру.     

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"Повідомлення про підозру у вказаному кримінальному провадженні не складалось та нікому не вручалось", - йдеться у повідомленні.

"Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні… за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України відносно фактів отримання службовими особами ДП "НАЕК "Енергоатом", його ВП "Атомкомплект" та представниками державної влади України та іншими особами неправомірної вигоди упродовж 2009-2015 років", - повідомило відомство.

Як відомо, у п'ятницю Апеляційний суд Києва скасував рішення суду першої інстанції про зобов'язання НАБУ закрити кримінальне провадження у справі Мартиненка.

В березні директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв, що слідство у справі Мартиненка перебуває на завершальній стадії.

Детально про справу Мартиненка читайте тут.

Українська правда

Теми: прокуратураМартиненко
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