Суд зняв арешт з бази і ремонтного цеху "Азова" на заводі "АТЕК"

Шевченківський районний суд Києва зняв арешт з тренувальної бази і ремонтного цеху полку "Азов" на території заводу "АТЕК" у Києві.

Про це йдеться в ухвалі суду від 28 березня, передають "Українські новини".

Відзначається, що клопотання про зняття арешту подав до суду власник заводу - "ПАТ Івестмент Лімітед Україна".

Гендиректор компанії зазначив, що 14 лютого Шевченківський райсуд без його присутності розглянув клопотання Служби безпеки України і вимогу "Азова" (інженерної групи "Арей") і заарештував територію заводу "АТЕК".

6 березня це рішення суду було скасовано, але 13 березня суд знову задовольнив аналогічне клопотання СБУ та повторно заарештував завод.

"ПАТ Івестмент Лімітед Україна" вважає арешт незаконним і заявляє, що є добросовісним набувачем зазначеної нерухомості і не має відношення ні до "Азову", ні до керівництва ЗАТ "АТЕК".

Сторона звинувачення – прокурор і слідчий виступили проти задоволення клопотання, зазначивши, що арешт накладено обгрунтовано з огляду на те, що, на їхню думку, об'єкти нерухомості мають ознаки речових доказів.

Розслідування встановило, що між організацією "Інженерна група "Арей" ("Азов") і адміністрацією заводу "АТЕК" 25 січня 2016 року було укладено договір оренди всій території, цехів, складів, підсобних приміщень і допоміжних споруд заводу.

Міністерство оборони та інженерна група "Азова" 29 липня 2016 року домовилися про спільну розробку модернізованого варіанту броньованої розвідувально-дозорної машини (БРДМ-2), проведенні дослідно-конструкторських робіт по розробці важкої бойової машини піхоти (БМП), а також танка з виносним озброєнням.

Зазначені дослідно-конструкторські роботи "азовці" проводили на території і в нежитлових приміщеннях (цехах) заводу "АТЕК".

Слідчий зазначив, що з січня 2016 року посадові особи ЗАТ "АТЕК" блокують роботу інженерної групи, викрадають обладнання та техніку, руйнують виробничі приміщення товариства.

Крім того, на території заводу заблокована бойова колісна машини "Геккон" і БРДМ-2, отримана від Міноборони, а 23 жовтня 2016 року невстановленими особами за вказівкою керівництва "АТЕК" з території заводу вивезена важка універсальна гусенична платформа "Азовець", на вдосконалення якої витрачено 2,7 млн гривень.

Також встановлено, що співробітники "АТЕК" здали на металобрухт обладнання заводу на суму близько 110 млн гривень.

В результаті таких дій роботу інженерної групи повністю припинено.

Крім того, діючи з метою перешкоджання можливого відновлення виробничих потужностей інженерної групи "Арей" гендиректор ЗАТ "АТЕК" 11 січня 2017 року продав майновий комплекс заводу компанії "ПАТ Інвестмент Лімітед Україна".

На думку слідства, дані дії здійснені спеціально для зриву домовленостей "Азова" і Міноборони з розробки та ремонту військової техніки.

Проте, суд не взяв до уваги доводи слідства і зняв арешт з нерухомого майна та спортивної бази заводу "АТЕК".