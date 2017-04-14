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Суд снял арест с базы и ремонтного цеха "Азова" на заводе "АТЕК"

Пятница, 14 апреля 2017, 17:13

Шевченковский районный суд Киева снял арест с тренировочной базы и ремонтного цеха полка "Азов" на территории завода "АТЕК" в Киеве.

Об этом говорится в определении суда от 28 марта, передают "Українські новини".

Отмечается, что ходатайство о снятии ареста подал в суд владелец завода - "ПАО Ивестмент Лимитед Украина".

Гендиректор компании отметил, что 14 февраля Шевченковский райсуд без его присутствия рассмотрел ходатайство Службы безопасности Украины и требование "Азова" (инженерной группы "Арей") и арестовал территорию завода "АТЕК".

6 марта данное решение суда было отменено, но 13 марта суд снова удовлетворил аналогичное ходатайство СБУ и повторно арестовал завод.

"ПАО Ивестмент Лимитед Украина" считает арест незаконным и заявляет, что является добросовестным приобретателем указанной недвижимости и не имеет отношения ни к "Азову", ни к руководству ЗАО "АТЕК".

Сторона обвинения – прокурор и следователь выступили против удовлетворения ходатайства, отметив, что арест наложен обоснованно ввиду того, что, по их мнению, объекты недвижимости имеют признаки вещественных доказательств.

Расследование установило, что между организацией "Инженерная группа "Арей" ("Азов") и администрацией завода "АТЕК" 25 января 2016 года был заключен договор аренды всей территории, цехов, складов, подсобных помещений и вспомогательных сооружений завода.

Министерство обороны и инженерная группа "Азова" 29 июля 2016 года договорились о совместной разработке модернизированного варианта бронированной разведывательно - дозорной машины (БРДМ-2), проведении опытно-конструкторских работ по разработке тяжелой боевой машины пехоты (БМП), а также танка с выносным вооружением.

Указанные опытно-конструкторские работы "азовцы" проводили на территории и в нежилых помещениях (цехах) завода "АТЕК".

Следователь отметил, что с января 2016 года должностные лица ЗАО "АТЕК" блокируют работу инженерной группы, похищают оборудование и технику, разрушают производственные помещения общества.

Кроме того, на территории завода заблокирована боевая колесная машины "Геккон" и БРДМ-2, полученная от Минобороны, а 23 октября 2016 года неустановленными лицами по указанию руководства "АТЕК" с территории завода вывезена тяжелая универсальная гусеничная платформа "Азовец", на усовершенствование которой потрачено 2,7 млн гривен.

Также установлено, что сотрудники "АТЕК" сдали на металлолом оборудование завода на сумму около 110 млн гривен.

В результате таких действий работа инженерной группы полностью прекращена.

Кроме того, действуя с целью препятствования возможному восстановлению производственных мощностей инженерной группы "Арей" гендиректор ЗАО "АТЕК" 11 января 2017 года продал имущественный комплекс завода компании "ПАО Инвестмент Лимитед Украина".

По мнению следствия, данные действия осуществлены специально для срыва договоренностей "Азова" и Минобороны по разработке и ремонту военной техники.

Тем не менее, суд не принял во внимание доводы следствия и снял арест с недвижимого имущества и спортивной базы завода "АТЕК".

Темы: Азовсуд
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