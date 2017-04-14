Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більше 300 росіян перебувають під вартою в Україні – Лутковська

П'ятниця, 14 квітня 2017, 21:08

Уповноважена Верховної Ради у правах людини Валерія Лутковська заявляє, що більше 300 росіян перебувають під вартою в Україні.

Про це вона сказала в інтерв'ю "5 каналу".

Омбудсмен повідомила, що відправила список цих осіб російському уповноваженій у правах людини Тетяні Москальковій і запропонувала їй відвідати їх для оцінки умов їхнього утримування.

"Я надіслала список з понад 300 громадян РФ, які зараз перебувають у місцях несвободи в Україні, і якими вона (Москалькова) може бути зацікавлена як омбудсмен", - заявила Лутковська.

У свою чергу, Лутковська просить дозволу відвідати 12 українців, що утримуються під вартою у Росії, серед яких журналіст Роман Сущенко, режисер Олег Сенцов і кримський активіст Олександр Кольченко.

Український омбудсмен повідомила, що наразі не отримала відповіді від російської колеги.

Водночас вона наголосила, що задоволена рівнем діалогу й взаємодії з Москальковою.

Українські новини

Теми: права людиниРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
права людини
Додому з окупації повернули ще двох дітей – Лубінець
Електрошок до грудей, катування водою, побиття: як росіяни знущались із жінок в окупованому Херсоні
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Останні новини
23:29
На Київщині ППО працює по "Шахедах"
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
Усі новини...
Реклама: