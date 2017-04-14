Более 300 россиян находятся под стражей в Украине - Лутковская
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявляет, что более 300 россиян находятся под стражей в Украине.
Об этом она сказала в интервью "5 каналу".
Омбудсмен сообщила, что отправила список данных лиц российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и предложила ей навестить их для оценки условий их содержания.
"Я послала список из более 300 граждан РФ, которые сейчас находятся в местах несвободы в Украине, и которыми она (Москалькова) может быть заинтересована как омбудсмен", - заявила Лутковская.
В свою очередь, Лутковская просит разрешения посетить 12 украинцев, содержащихся под стражей в России, среди которых журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и крымский активист Александр Кольченко.
Украинский омбудсмен сообщила, что на данный момент не получила ответа от российской коллеги.
В то же время она подчеркнула, что довольна уровнем диалога и взаимодействия с Москальковой.