Бахчисарайський суд заарештував шістьох кримських татар

Бахчисарайський районний суд окупованого Криму заарештував шість осіб, затриманих напередодні силовиками, звинувативши їх в пропаганді "Хізб ут-Тахрір" і опорі співробітникам внутрішніх справ.

Про це повідомив адвокат обвинувачених Едем Семедляев, пише DW.com.

Засідання підконтрольного РФ Бахчисарайського районного суду тривало кілька годин і проходило в закритому режимі. Адвокатів допустили тільки до деяких затриманих. Кілька десятків близьких і знайомих обвинувачених не змогли потрапити всередину. Весь цей час вони перебували біля будівлі. Також тут чергували співробітники спецпідрозділу ОМОН.

Сейдамет Мустафаєв і Мідат Муждабаєв, в чиїх будинках провели обшуки, отримали 12 та 3 доби адміністративного арешту. Семедляев розповів, що його підзахисного Мустафаєва звинуватили в пропаганді символіки панісламістської організації "Хізб ут-Тахрір".

"Матеріали справи були зібрані похабно, видно, що слідчі сильно не морочилися. Ми подали клопотання про допит осіб, які проводили експертизу, але суд нам відмовив", - додав адвокат.

Одного з шести затриманих, які прийшли до будинків обвинувачених в знак солідарності, відпустили без пояснення причин. Решту суд звинуватив у чиненні опору поліцейським і призначив їм різні види покарання.

Азіз Азізов і Мустафа Абдураманов отримали по 7 діб адміністративного арешту. Ремзі Зудіев, що страждає на цукровий діабет і переніс важку операцію на серці, засуджений на 3 доби. Ескендер Меметов отримав дві доби арешту. Шевкету Абдураманову суд виніс рішення про накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адвокат зазначив, що всі вироки будуть оскаржені.

Як повідомлялося, у четвер вранці в Бахчисараї працівники Федеральної служби безпеки Росії проводили обшуки у кримських татар.

Трьох кримських татар, які прийшли підтримати обшукуваних, затримали і відвезли на автозаку до місцевого відділення поліції.