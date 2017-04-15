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Бахчисарайский суд арестовал шестерых крымских татар

Суббота, 15 апреля 2017, 01:43
Бахчисарайский суд арестовал шестерых крымских татар

Бахчисарайский районный суд оккупированного Крыма арестовал шесть человек, задержанных накануне силовиками, обвинив их в пропаганде "Хизб ут-Тахрир" и сопротивлении сотрудникам внутренних дел.

Об этом сообщил адвокат обвиняемых Эдем Семедляев, пишет DW.com.

Заседание подконтрольного РФ Бахчисарайского районного суда продолжалось несколько часов и проходило в закрытом режиме. Адвокатов допустили только к некоторым задержанным. Несколько десятков близких и знакомых обвиняемых не смогли попасть внутрь. Все это время они находились возле здания. Также здесь дежурили сотрудники спецподразделения ОМОН.

Сейдамет Мустафаев и Мидат Муждабаев, в чьих домах провели обыски, получили 12 и 3 суток административного ареста. Семедляев рассказал, что его подзащитного Мустафаева обвинили в пропаганде символики панисламистской организации "Хизб ут-Тахрир".

"Материалы дела были собраны похабно, видно, что следователи сильно не заморачивались. Мы подали ходатайство о допросе лиц, которые проводили экспертизу, но суд нам отказал", - добавил адвокат.

Одного из шести задержанных, пришедших к домам обвиняемых в знак солидарности, отпустили без объяснения причин. Остальных суд обвинил в оказании сопротивления полицейским и назначил им различные виды наказания.

Азиз Азизов и Мустафа Абдураманов получили по 7 суток административного ареста. Ремзи Зудиев, страдающий сахарным диабетом и перенесший тяжелую операцию на сердце, осужден на 3 суток. Эскендер Меметов получил двое суток ареста. Шевкету Абдураманову суд вынес решение о наложении штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Адвокат отметил, что все приговоры будут обжалованы.

Как сообщалось, в четверг утром в Бахчисарае сотрудники ФСБ России проводили обыски у крымских татар.

Трех крымских татар, которые пришли поддержать обыскиваемых, задержали и увезли на автозаке в местное отделение полиции.

Темы: крымские татарыполитзаключенныеКрым
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